Відомий вінничанин із ДЦП після сотень відмов таки знайшов роботу

Йому допомагає у доставці його дівчина.

35-річний вінничанин, який має складну форму ДЦП і може пересуватись лише у електровізку, після довгих років пошуків знайшов роботу. Йому відмовили десятки працедавців, але він наполегливо далі розсилав свої резюме.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Він досконально знає Вінницю і завжди мріяв бути логістом. 35-річного Гошу Млодзяновський на вулицях можна побачити у будь-яку погоду. Щодня він виїжджає в місто на своєму електровізку. Про Гошу ТСН розповідала кілька років тому. Тоді хлопець вразив всю країну, підкоривши Говерлу. Його виніс вгору на своїх плечах друг Євген. І Гоша зрозумів – неможливого немає.

Але знайти роботу для людей з ДЦП в Україні важче, ніж підкорювати гори. Гоша зі своєї дівчиною Інною, яка теж страждає на цю недугу, роками шукали себе. Гоша має диплом психолога, вміє проектувати меблі. Але написавши сотні резюме, пара отримувала одні відмови.

«Було відправлено понад 200 резюме. «Ти не впораєшся», «ми таких не беремо», «це робота з людьми», «зрозумій, вони не будуть адекватно сприймати тобе», «це позначиться на нашій репутації», - розповідає про різні відмовки роботодавців Гоша.

Зовсім іншої думки Олена Павлова - власниця соціального кафе. Коли почула про Гошу та Інну, сама запросила їх на роботу. В її закладі їжу готують лише люди з інвалідністю і тут саме шукали кур’єра на доставку страв. «Гоша «бог» логістики, от він потрапляє туди, куди хоче попри те, може він туди потрапити чи ні. Знаючи історію Гоші, то я розумію, якшо Гоша хоче в гору, то він і потрапить в гору», - каже жінка.

Новини України: 35-річний вінничанин зі складною формою ДЦП знайшов роботу після довгих пошуків

В кафе не натішаться. Шукали одного кур’єра, а знайшли двох. На візку Гоша може заїхати лиш на перший поверх. Далі страви несе Інна.

А невдовзі окрім гарячих обідів пара доправлятиме ще й ексклюзивні солодощі, кажуть у кафе. Випікатиме їх Інна, яка вже давно мріяла про кар’єру кондитера. «Кекси, тортики, бісквіти, пиріжечки, все таке. Це моя мрія, я думала в мене нічого не вийде», - розповідає дівчина.

«Вона буде вчитись робити пироги. Ми зробимо все, щоб в неї були умови, де вона зможе реалізувати себе як кондитер. Я їла її солодощі, це супер мега смачно і це без високих технологій», - каже власниця кафе Олена.

Мріяли про роботу, не стільки через заробіток, як для самореалізації, зізнаються Гоша та Інна. Тепер обіцяють, крім гарячих обідів, нестимуть людям ще й свій гарний настрій.

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