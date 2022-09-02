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Микита Добринін та Даша Квіткова обвінчалися

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Микита Добринін та Даша Квіткова обвінчалися

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зіркове подружжя наважилося на новий етап у їхніх стосунках.

Ведучий Микита Добринін та його дружина, блогерка Даша Квіткова, обвінчалися через два роки після весілля.

Як розповіла Даша, вони вирішили це зробити ще до початку повномасштабної війни. Утім, плани довелося змінити. Та закохані вирішили, що більше не хочуть гаяти часу, і обвінчалися.

Даша Квіткова і Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin
Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Насправді, ми вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну все затягнулося. Понад місяць у розлуці, і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживати кожен день, бо зараз той саме час", - поділилася Квіткова.

Микита, своєю чергою, наголосив, що для них це дуже важливо, адже нині вони заручені духовно.

Даша Квіткова і Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin
Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Чому для нас це важливо? Якщо чоловік та дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою, і це їхнє спільне бажання — то тільки на добро, і тут не потрібно зайвих аргументів", - додав Микита.

До речі, закохані радять й іншим парочкам обвінчатися. Утім, лише втому разі, якщо вони до цього готові.

Даша Квіткова і Микита Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin
Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Чи радив би я іншим парам вінчання? Так. Та тільки в тому випадку, коли по-справжньому готові. У моєму розумінні, до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим і зрілим", - наголосив Микита.

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