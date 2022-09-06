Украина разгромно проиграла Греции в матче лидеров группы на Евробаскете-2022

Мужская сборная Украины потерпела первое поражение в групповом этапе Евробаскета-2022. В матче 4-го тура турнира "сине-желтые" уступили сборной Греции – 99:79.

Греки на стартовых минутах повели 10:2, но украинцы сумели выровнять игру, а во второй четверти перехватили инициативу и вышли вперед с разницей в +7. В третьей 10-минутке украинцы потеряли преимущество и позволили Греции выйти вперед. А по итогам всей четверти проиграли фаворитам встречи 22 очка.

Лучшими в составе команды Айнарса Багатскиса стали Святослав Михайлюк и Исуф Санон, набравшие по 16 очков. Лидер Греции Яннис Адетокунбо через 27 минут на паркете набрал 41 очко и сделал 9 подборов.

Напомним, сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евробаскета-2022. Украинцы одержали три победы в трех играх группового раунда – над Великобританией, Эстонией и Италией.

"Сине-желтые" в рамках группового этапа должны сыграть с Хорватией 8 сентября. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды из группы. После четырех матчей сине-желтые занимают второе место.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.