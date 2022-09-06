Белый дом решил не вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Белый дом окончательно решил не вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма. Аргументировали они это тем, что для нашего государства это якобы может иметь "непредвиденные последствия".

Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", — отметила Карин Жан-Пьер.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Россию не следует признавать государством-спонсором терроризма.

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