В Украине окончательно запретили деятельность пророссийской "Партии Шария"

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической фракции "Партия Шария". Таким образом, эта партия запрещена в Украине навсегда.
Такое решение суд принял во вторник, 6 сентября.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
Как пишут украинские спецслужбы, причинами запрета партии стали материалы СБУ о причастности Шария и ведущих функционеров партии к:
- дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
- распространение антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- подрыва государственной безопасности;
- пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии РФ.
Напомним, в мае в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Это – ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
В СБУ отметили, по материалам этого производства и инициирован вопрос об экстрадиции Шария в Украину.
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