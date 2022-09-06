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В Украине окончательно запретили деятельность пророссийской "Партии Шария"

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В Украине окончательно запретили деятельность пророссийской "Партии Шария"

Фото: Facebook/Анатолий Шарий

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической фракции "Партия Шария". Таким образом, эта партия запрещена в Украине навсегда.

Такое решение суд принял во вторник, 6 сентября.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Как пишут украинские спецслужбы, причинами запрета партии стали материалы СБУ о причастности Шария и ведущих функционеров партии к:

  • дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
  • распространение антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • подрыва государственной безопасности;
  • пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии РФ.

Напомним, в мае в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Это – ст. 111 (государственная измена), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

В СБУ отметили, по материалам этого производства и инициирован вопрос об экстрадиции Шария в Украину.

Шарий опубликовал в YouTube видео, где сообщает о развернутой против него дискредитационной кампании

Шарий опубликовал в YouTube видео, где сообщает о развернутой против него дискредитационной кампании

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Дата публикации
Просмотры
1074
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