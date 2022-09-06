Что взорвалось в Энергодаре: мэр о ситуации в городе и на ЗАЭС

В городе Энергодар днем 6 сентября прогремел мощный взрыв.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире ТСН подтвердил это и рассказал о ситуации в городе.

"Сегодня днем был взрыв. После этого отключилось полностью электроснабжение по городу и водоснабжение также исчезло. Через несколько часов было частично восстановлено электроснабжение", — отметил мэр.

Он добавил, что обстрелы города не прекращаются. В настоящее время вблизи подстанции "Луч", которая обеспечивает 90% Энергодара, также раздаются выстрелы.

"В течение последнего часа – 15 выстрелов. Поэтому ситуация в городе с обстрелами напряжена. Это побуждает местное население и представителей предприятий вывозить семьи на подконтрольную ВСУ территорию", – добавил он.

Орлов сообщил, что ситуация на ЗАЭС напряжена. Пока один из энергоблоков работает на собственные нужды.

Напомним, что четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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