Що вибухнуло в Енергодарі: мер про ситуацію у місті та на ЗАЕС

У місті Енергодар вдень 6 вересня пролунав потужний вибух.

Мер Енергодара Дмитро Орлов у ефірі ТСН підтвердив це та розповів про ситуацію у місті.

"Сьогодні вдень був вибух. Після цього відключилося повністю електропостачання по місту і водопостачання також зникло. За декілька годин було частково відновлено електропостачання", - зазначив мер.

Він додав, що обстріли міста не припиняються. Наразі поблизу підстанції "Луч", яка забезпечує 90% Енергодара, також лунають постріли.

"Впродовж останньої години - 15 пострілів. Тому ситуація в місті з обстрілами напружена. Це спонукає місцеве населення і представників підприємств вивозити родини на підконтрольну ЗСУ територію", - додав він.

Орлов повідомив, що ситуація на ЗАЕС напружена. Наразі один з енергоблоків працює на власні потреби.

Нагадаємо, що четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.

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