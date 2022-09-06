В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної фракції "Партія Шарія". Таким чином ця партія заборонена в Уукраїні назавжди.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 6 вересня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Також читайте Дохла армія: яке озброєння лишилося в Росії після втрати у війні понад 50 тисяч солдат

Як пишуть українські спецслужби, причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність Шарія та провідних функціонерів партії до:

дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;

підриву державної безпеки;

пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.

Нагадаємо, у травні в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, зокрема, у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це - ст. 111 (державна зрада), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ зауважили, за матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.

Шарій опублікував у YouTube відео, де повідомляє про розгорнуту проти нього дискредитаційну кампанію

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.