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В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"

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В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"

Фото: Facebook/Анатолій Шарій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної фракції "Партія Шарія". Таким чином ця партія заборонена в Уукраїні назавжди.

Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 6 вересня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як пишуть українські спецслужби, причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність Шарія та провідних функціонерів партії до:

  • дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
  • поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
  • підриву державної безпеки;
  • пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.

Нагадаємо, у травні в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, зокрема, у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це - ст. 111 (державна зрада), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ зауважили, за матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.

Шарій опублікував у YouTube відео, де повідомляє про розгорнуту проти нього дискредитаційну кампанію

Шарій опублікував у YouTube відео, де повідомляє про розгорнуту проти нього дискредитаційну кампанію

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Дата публікації
Перегляди
1461
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