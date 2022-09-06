В Україні остаточно заборонили діяльність проросійської "Партії Шарія"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної фракції "Партія Шарія". Таким чином ця партія заборонена в Уукраїні назавжди.
Таке рішення суд ухвалив у вівторок, 6 вересня.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як пишуть українські спецслужби, причинами для заборони партії стали матеріали СБУ про причетність Шарія та провідних функціонерів партії до:
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
- поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності України;
- підриву державної безпеки;
- пропаганди війни, насильства в умовах військової агресії рф.
Нагадаємо, у травні в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, зокрема, у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це - ст. 111 (державна зрада), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
В СБУ зауважили, за матеріалами цього провадження ініційовано питання щодо екстрадиції Шарія до України.
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