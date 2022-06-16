Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"

Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням 16 червня заборонив в Україні "Партію Шарія".

Зауважимо, що це друга спроба Міністерства юстиції заборонити цю проросійську партію.

Про це повідомив "Рух ЧЕСНО".

Згідно з рішенням суду, майно цієї політсили мають передати на користь держави. Проте це рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

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"Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо – журналістів не допустили на засідання, хоча вчора головуюча в іншій справі дозволила нам бути присутніми. Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду. За словами представниці Мін’юсту, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з'явилися", – розповів аналітик з партійних фінансів "Руху ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

Нагадаємо, напередодні цей же суд заборонив діяльність ще низки проросійських партій в Україні.

Додамо, що 5 травня СБУ повідомила про затримання Анатолія Шарія, якому інкримінують державну зраду і дискримінацію. За даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.