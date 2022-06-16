ALYOSHA про війну в Україні: "Це не політична історія"

ALYOSHA про війну в Україні: "Це не політична історія"

Відома українська співачка ALYOSHA зізналася, що не вірила, що буде повномасштабна війна в Україні.

Так, артистка до 24 лютого навіть не знала про скупчення російської техніки на кордоні з Україною.

Як розповіла знаменитість в ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua, усіма новинами завжди володів її чоловік, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Тому музикант, який зараз захищає країну, готувався до війни.

Зіркове подружжя вважає, що ця боротьба – не політична історія.

"Наші хлопці та дівчата борються не за політику. А намагаються зробити все, щоб відбити країну якомога швидше, забрати те, що нам належить, відбудувати все, що зруйновано. Думаю, що люди, які були в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших містах на передовій та бачили, що відбувалося, вони так само прекрасно розуміють, що це не політична історія. Це історія людства, людяності та антилюдяності. Це моменти, коли хтось проявляється як зло, а хтось як добро", – зазначила співачка.

Також ALYOSHA закликала українців запускати якомога більше енергії добра, щоби воно перемогло.

"Давайте не бути подібними на рашиків із їхніми вчинками. Бути як вони — це бути злом, годувати це зло та збільшувати його. А я закликаю множити добро та справедливість і нехай серце кожного відповідає серцю справжньої людини", – додала вона.

Нагадаємо, Марічка Падалко розсекретила, які завдання зараз виконує її чоловік-захисник. Ведуча зазначила, що це небезпечна робота.

Прощання з захисником Ратушним - він зробив за свої 25 років більше, чим інші за все життя!

Читайте також: