У Міноброни назвали найбільш небезпечну зброю, яку РФ може використати в Україні

Російська армія має достатньо озброєння, яким може завдавати ударів в найглибші куточки України.
Зокрема, серед такого озброєння є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
Про це повідомила заступния міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу у четвер, 16 червня.
"За даними розвідки, найбільшу загрозу на сьогодні становлять "Іскандер", крилаті ракети Х-101, Х-555, крилаті ракети морського базування комплексу "Калібр", які можуть наносити удари на всю глибину території України", - заявила Маляр.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже завершили навчатися використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS. За інформацією керівника ОП, це озброєння повинне прибути до України до кінця червня.
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