США вдванадцяте надають Україні військову допомогу: коли нова зброя почне бити ворога

Про новий пакет допомоги - військової - на мільярд доларів і гуманітарної на 225 мільйонів напередодні оголосили і Сполучені Штати.

Реактивні системи залпового вогню "ХАЙМАРС" будуть на полі бою вже цього місяця - 60 наших солдатів завершують навчання з американськими інструкторами і готові передавати знання і вміння на фронт, йдеться в ТСН.

Керівник об’єднаних штабів Сполучених Штатів Марк Міллі відповів на критику, що довгоочікуваних РСЗВ, замало. Разом американських, британських та німецьких поставок - останні мають надійти аж у серпні-вересні - наразі буде не більше десятка. На війні немає «срібних куль» - сказав американський генерал.

Оголошення про новий пакет військової допомоги Вашингтон зробив точнісінько у день засідання контактної групи "Рамштайн". Президент Джо Байден подзвонив Володимиру Зеленському і особисто повідомив про те, що жертвує зброї ще на мільярд доларів, коли міністри оборони близько 50 країн радилися про допомогу Україні за океаном.

Стратегічно вивірений момент, щоб зайвий раз нагадати - американський внесок в оборону України найбільший серед партнерів і спонукати їх якнайширше розкривати свої сховища озброєнь.

Американці готують до відправлення боєприпаси до артилерії та ракетних систем - 18 гаубиць і 2 установки "Гарпун". Поставки протикорабельної зброї у Пентагоні обговорювали вже кілька тижнів, оскільки Захід шукає способи розблокувати продовольство у портах, окупованих Росією. Із дрібного, шлють тисячу рацій захищеного зв’язку, оптику та прибори нічного бачення.

«Це вже вдванадцяте президент Байден підписав виділення коштів, щоб допомогти Україні захистити свою демократію. Загальна сума військової допомоги становить 5 мільярдів 600 мільйонів з початку вторгнення у лютому. А також 6 мільярдів 300 мільйонів з початку адміністрації Байдена», - нагадує координатор ради Нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр днями озвучила цифру - мовляв західні партнери надали лише 10 відсотків від того озброєння, що Україна просила. Начальник об’єднаних штабів СШ Марк Міллі каже, що вони у постійному контакті із українськими колегами і за інформацією, що озвучується на закритих зустрічах, ситуація виглядає не так песимістично.

«Просили 10 батальйонів артилерії - отримали 12. Запитували 200 танків - передали 237. Замість 100 бойових машин піхоти надійшло 300. А протитанкового озброєння партнери надіслали вже більше, аніж є танків в усьому світі», - зазначають там.

«Коли ти в бою, ніколи не буває достатньо. Завжди потрібно більше, завжди здається, що потрібно більше. Я сам був у такому становищі. Тож ми цілком розуміємо, з чого виходять українці і ми маємо намір надати їм усе необхідне», - каже міністр оборони США Ллойд Остін.

Генерал Міллі каже, що будь-який вид озброєння сам по собі не змінить ситуацію на фронті. Навіть довгоочікувані реактивні системи залпового вогню "ХАЙМАРС". Вони будуть в Україні до кінця червня, завершується навчання наших військових на базі у Німеччині. Але важлива комбінація із різних видів зброї, що працює на землі та у повітрі, на різні дистанції, а головно - уміння воювати.

"На війні жодне озброєння не є «срібною кулею». Я скажу так, українська артилерія, їхня майстерність дуже і дуже хороша. Вони найкращі артилеристи, і ефект, якого вони досягають на полі бою прямо зараз з гаубицями М-777 надзвичайний. І ми очікуємо того ж і з "ХАЙМАРСАМи", - заявляє він.

Спосіб ведення війни сучасною Росією Міллі порівнює із тією, що російська імперія мала під час Першої світової - багато затрат, мало просувань. Проблеми із командуванням, логістикою і мораллю, що з’явилися ще під час спроб захопити Київ, подолати не вдалося. Зі значних успіхів - Росія позбулася близько третини усієї своєї броньованої техніки, що мала до початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

У Дніпрі оголосили вирок пропагандисту "руского міру"

Долю України в ЄС вже завтра вирішить Єврокомісія: чи варто сподіватись українцям

Соледар на Донеччині потерпає від важких "Точок У" і авіанальотів