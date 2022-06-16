Українського бійця виключено з UFC: причина неабияк дивує

Українського боєця змішаних єдиноборств Аскара Можарова виключили з UFC.

На початку червня український боєць змішаного стилю Можаров дебютував на UFC. У першому раунді він технічним нокаутом програв Алонзо Меніфілду. Як виявилося, це був його останній бій у найпрестижнішому бійцівському чемпіонаті.

Про його виключення в Twitter повідомляє UFC Roster Watch.

Напередодні бою українця викрили в шахрайстві. Стало відомо, що Можаров раніше виступав у Китаї під ім'ям Артура Садкова. Водночас він вирішив приховати свою невдалу статистику, змінити ім'я та отримати більш вигідний контракт у UFC.

Додамо, що 27-річний Можаров народився в Одесі. Виступає у змішаних єдиноборствах на професійному рівні з 2014 року.

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