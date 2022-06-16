Західна зброя допоможе Україні повернути Крим і Донбас - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема і Крим та Донбас.

Міністр назвав три етапи, за якими відбудеться повернення всіх українських територій.

Про це Резніков розповів у інтерв'ю CNN.

"Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим - це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком", - заявив Резніков.

Слід зазначити, що очільник Міноборони назвав три кроки, згідно з якими вдасться об’єднати всі українські землі. Так, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, аби запобігти подальшим втратам серед українців.

Другий етап, за словами Резнікова, передбачає повернення російських військ на позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

І вже тільки на третьому етапі почнуться переговори з партнерами України про те, як звільнити території, зокрема і Крим.

Резніков наголосив, що Україна не використовуватиме зброю для ударів по території Росії, однак світ не вважає Крим територією Росії.

Крім того, на питання журналіста, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати Путіна, міністр оборони відповів:

"Це не має значення. Тому що вони (росіяни - ред.) побачать, це в Херсоні, вони побачать це у Запоріжжі, вони також побачать це у Маріуполі... бо це українські землі, і Крим також українська земля, незважаючи ні на що", - сказав Резніков.

Нагадаємо, французький дипломат на умовах анонімності заявив, що Париж хоче, щоб Україна повернула незаконно анексований Росією Крим.

Читайте також: