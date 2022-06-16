В Дніпропетровській області місцевий мешканець вдарив ножем у живіт хлопця

В Нікополі Дніпропетровській області місцевий мешканець вдарив ножем у живіт хлопця.

Інцидент трапився, коли чоловіки відпочивали в одній компанії.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, хлопці відпочивали в одній компаній. Якоїсь миті між ними трапився конфлікт. Не впоравшись із емоціями, чоловік схопив ножа та вдарив їм 20-річного приятеля у живіт. Потерпілого через це госпіталізували до лікарні.

“Поліцейські затримали нападника цього ж дня. Як з’ясувалося, він вже притягався до кримінальної відповідальності. Слідчим за узгодженням із прокуратурою, чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Чоловіку обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що армія РФ намагається пришвидшити вихід на кордони Луганської і Донецької областей.

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