У Рівненській області на хабарі зловили правоохоронця: вимагав гроші за відстрочку від мобілізації

У Рівненській області на хабарі зловили правоохоронця: вимагав гроші за відстрочку від мобілізації

На Рівненщині поліцейського викрили на вимаганні хабаря за відстрочку від мобілізації.

Інцидент трапився у Сарнах. На отриманні неправомірної вигоди викрили дільничного інспектора одного із районних відділів поліції.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Слідство встановило, що правоохоронець вимагав пів тисячі доларів від мешканця Сарненського району. Так він хотів вирішити питання про відтермінування мобілізації до лав ЗСУ. Працівника поліції затримали після отримання 18 тисяч гривень хабаря".

Доказом у справі будуть мічені купюри, які вилучили. правоохоронці Досудове розслідування буде здійснювати Державне бюро розслідувань. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення, а також позбавленням права займатись певною діяльністю до трьох років. Також можлива і конфіскація майна.

Як повідомлялося, в Роздільнянському районному суді Одеської області винеси вирок інспектору прикордонної служби. Він допомагав призовникам перетнути державний кордон. Прикордонник проводив правопорушників поза межами пункту пропуску.

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