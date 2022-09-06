Україна розгромно програла Греції у матчі лідерів групи на Євробаскеті-2022

Чоловіча збірна України зазнала першої поразки в груповому етапі Євробаскету-2022. У матчі 4-го туру турніру "синьо-жовті" поступилися збірній Греції - 99:79.

Греки на стартових хвилинах повели 10:2, але українці зуміли вирівняти гру, а у другій чверті перехопили ініціативу та спромоглися вийти вперед з різницею в +7. У третій 10-хвилинці українці втратили перевагу та дозволили Греції вийти вперед. А за підсумками всієї чверті програли фаворитам зустрічі 22 очки.

Найкращими у складі команди Айнарса Багатскіса стали Святослав Михайлюк та Ісуф Санон, які набрали по 16 очок. Лідер Греції Янніс Адетокунбо за 27 хвилин на паркеті набрав 41 очко і зробив 9 підбирань.

Нагадаємо, збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскета-2022. Українці здобули три перемоги в трьох іграх групового раунду - над Великою Британією, Естонією та Італією.

"Синьо-жовті" в рамках групового етапу мають зіграти з Хорватією 8 вересня. В 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди з групи. Після чотирьох матчів синьо-жовті посідають друге місце.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.