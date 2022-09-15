Вперше за дев'ять років: Україна обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна вперше від 2013 року зуміла випередити Росію у таблиці коефіцієнтів Європейського футбольного союзу (УЄФА).

Завдяки нічиїй донецького "Шахтаря" з шотландським "Селтіком" (1:1) у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Україна обійшла країну-агресорку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нічия "гірників" принесла до скарбнички клубного рейтингу України 0,2 бала, що дозволило українцям обійти Росію та піднятися з 16-го місця на 15-те. Тепер Україна має 26,300 бала. Попереду нас на 14-й сходинці Швейцарія (26,925 бала), а позаду на 16-й позиції держава-окупантка (26,215 бала).

Востаннє Україна випереджала РФ в таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 2013 року. Тоді українці посідали сьому позицію, випереджаючи на одну сходинку країну-агресорку.

Зазначимо, що 15-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА дає два місця в кваліфікації Ліги чемпіонів. Поточний рейтинг впливає на розподіл єврокубкових путівок у сезоні 2024/25.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні 2022/23. Водночас, попри єврокубковий "бан", УЄФА все одно вирішив нарахувати РФ 4,333 бала цього сезону - найменший коефіцієнт за останні п'ять років.

На відміну від країни-агресорки, Україна цього сезону може поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Щонайменше ще чотири матчі в Лізі чемпіонів проведе "Шахтар". Ще по п'ять поєдинків у групі Ліги Європи та Ліги конференцій належить зіграти київському "Динамо" та "Дніпру-1" відповідно.

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