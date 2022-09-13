Динамо - АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

У четвер, 15 вересня, київське "Динамо" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи зіграє проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака.

У четвер, 15 вересня , київське "Динамо" проведе свій другий матч групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Суперником "біло-синіх" буде кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Через повномасштабне вторгнення РФ до України номінально домашній для киян поєдинок відбудеться в польському Кракові на стадіоні футбольного клубу "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Динамо - АЕК Ларнака

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - АЕК Ларнака

Фаворитом цього протистояння у букмекерів є київським клуб. На перемогу підопічних Мірчі Луческу можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Нічия - 3,85. Звитяга кіпріотів оцінюється коефіцієнтом 5,00.

В іншому матчі групи B французький "Ренн" прийматиме турецький "Фенербахче". Ця зустріч також розпочнеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 6 жовтня: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

Зазначимо, що в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче" з рахунком 2:1. Своєю чергою, АЕК Ларнака вдома поступився "Ренну" - 1:2.

Нагадаємо, саме АЕК Ларнака був суперником "Дніпра-1" у плейоф раунді кваліфікації Ліги Європи. Кіпрський клуб двічі переміг і вибив підопічних Олександра Кучера до Ліги конференцій.

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