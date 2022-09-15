Експерт назвав основну проблему цьогорічного опалювального сезону

В Україні є достатньо вугілля та газу для цього опалювального сезону.
Основна проблема під час проходження цього опалювального сезону в Україні – це війна і можливі несподівані атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури України, подібні до тих, які відбулися увечері 11 вересня, коли окупанти обстріляли Харків.
Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону.
"Фактично у нас вже достатньо для проходження опалювального сезону вугілля, маємо хороший запас. І нормальна, контрольована ситуація з газом. Я думаю, що саме в цій частині у нас загрози мінімальні, і з точки зору наявності газу і вугілля - ми сезон будемо проходити досить спокійно", - сказав Харченко.
Як повідомлялося, експерт пояснив, навіщо українцям треба купити вогнегасник до опалювального сезону.
Нагадаємо, в уряді розповіли, коли увімкнуть опалення та чи не буде холодно у квартирах.
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