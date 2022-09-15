Эксперт назвал основную проблему нынешнего отопительного сезона

В Украине достаточно угля и газа для этого отопительного сезона.

Основная проблема во время прохождения этого отопительного сезона в Украине – это война и возможные неожиданные атаки россиян на объекты критической инфраструктуры Украины, подобные тем, которые произошли вечером 11 сентября, когда оккупанты обстреляли Харьков.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона.

"Фактически у нас уже достаточно для прохождения отопительного сезона угля, есть хороший запас. И нормальная, контролируемая ситуация с газом. Я думаю, что именно в этой части у нас угрозы минимальны, и с точки зрения наличия газа и угля — мы сезон будем проходить достаточно спокойно", — сказал Харченко.

Как сообщалось, эксперт пояснил, зачем украинцам нужно купить огнетушитель к отопительному сезону.

Напомним, в правительстве рассказали , когда включат отопление и не будет ли холодно в квартирах.

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