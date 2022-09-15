В поисках HIMARS: в Николаевской области задержали "искателя" систем

Почти каждый день в области обнаруживают предателей и сторонников путинских войск. На днях удалось задержать "искателя" американских РСЗО HIMARS.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет УНИАН.

"Вчера было очередное задержание, позавчера также задержан мужчина, целью которого был поиск систем HIMARS на территории области. У нас есть меры, о которых мы не предупреждаем, есть и плановые. Однако оккупанты до сих пор имеют свою сеть, с которой мы боремся", — рассказал Ким.

По его словам, уменьшилось количество вражеских обстрелов по области. Ким объясняет это успехом Вооруженных сил Украины на юге.

"В общей сложности за время войны Николаевщину не обстреливали всего 29 дней, шесть из которых приходится на последние две недели, именно после уничтожения части российских зенитно-ракетных установок С-300", — подчеркнул Ким.

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