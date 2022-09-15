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У пошуках HIMARS: у Миколаївській області затримали "шукача" систем

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У пошуках HIMARS: у Миколаївській області затримали "шукача" систем

Фото: Associated Press

У Миколаївській області тривають контрдиверсійні заходи.

Майже щодня в області виявляють зрадників та прихильників путінських військ. Днями вдалося затримати "шукача" американських РСЗВ HIMARS.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНІАН.

"Вчора було чергове затримання, позавчора також затримано чоловіка, метою якого був пошук систем HIMARS на території області. У нас є заходи, про які ми не попереджаємо, є і планові. Проте окупанти досі мають свою мережу, з якою ми боремось", - розповів Кім.

За його словами, зменшилася кількість ворожих обстрілів по області. Кім пояснює це успіхом Збройних сил України на півдні.

"Загалом за час війни Миколаївщину не обстрілювали лише 29 днів, шість із яких припадає на останні два тижні, саме після знищення частини російських зенітно-ракетних установок С-300", - наголосв Кім.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1057
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