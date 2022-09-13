Аполлон - Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів

У четвер, 15 вересня, дніпровський "Дніпро-1" проведе другий поєдинок групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти кіпрського "Аполлона".

"Дніпро-1" після поразки на старті групового етапу Ліги конференцій зустрінеться у другому турі з кіпрським "Аполлоном".

Матч відбудеться у Нікозії на стадіоні ГСП. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Аполлон - Дніпро-1

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Аполлон - Дніпро-1

Фаворитом зустрічі у букмекерів є кіпрський колектив. На перемогу "Аполлона" можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия - 3,65. Перемога підопчних Олександра Кучера, своєю чергою, оцінюється коефіцієнтом 4,50.

В іншому протистоянні групи "Вадуц" (Ліхтенштейн) відправиться у гості до нідерландського АЗ. Ця гра також розпочнеться 15 вересня о 19:45 за Києвом;

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що колектив Кучера розпочав свій єврокубковий шлях цього сезону з плейоф Ліги Європи, проте там був битий кіпрським АЕКом (1:2, 0:3). Як наслідок, після вильоту від кіпріотів, "Дніпро-1" перемістився до групи третього за престижністю клубного турніру Європи.

"Аполлон" починав у відборі Ліги чемпіонів, але не подолав кваліфікацію. Потім продовжив боротьбу у Лізі Європи, але поступився у плейоф турніру "Олімпіакосу". Переможець визначився у серії пенальті (3:1).

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