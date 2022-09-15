Донбас звільнять від окупантів у два етапи: прогноз військового експерта

Збройні сили України після розгрому окупантів у Харківській області сконцентрують зусилля на звільненні територій Донбасу, захоплених у 2022 році. Після цього українська армія змінить характер бойових дій і розпочне другий етап звільнення регіону.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Олександр Коваленко на Youtube-каналі ТСН.

На його думку, на сьогодні Донецьк не є пріоритетним об'єктом для звільнення.

"Дійсно, його буде звільнено, але якщо саме зараз ми будемо займатися Донецьком, це буде відволікання великої кількості ресурсів, які потрібні на інших напрямках. До того ж, звільнення Донецька, це в першу чергу, якщо ми розглядаємо такий сценарій, використання підрозділів у форматі міського бою. Це досить довготривалі бої, вони потребують великої кількості ресурсів", - зазначив Коваленко.

Експерт вважає, що на сьогодні більш вірогідним буде наступний сценарій розвитку подій:

"Після звільнення Харківської області підрозділи Збройних сил України можуть розпочати звільнення частини Луганської та Донецької областей, яка була окупована в 2022 році, тому що там відсутня досить щільна лінія оборони з боку окупантів. Якщо ми кажемо про частину, яка була окупована з 2014 року, за ці роки вони змогли облаштувати лінію оборони, фортифікаційні споруди там були зроблені. До того ж, вони концентрують свої підрозділи на цій локації, щоб зайняти оборону та тримати її максимально довго".

Як прогнозує Коваленко, після того, як буде звільнено частину Донецької та Луганської області, захоплену 2022 року, розпочнеться другий етап звільнення цього регіону.

"Роль мобільних штурмових підрозділів відійде на другий план. На перший план буде висуватися артилерія, яка буде ці лінії оборони поступово крок за кроком знищувати... Саме тому буде, на перший погляд, пауза. Але з іншого боку комбіновано будуть звільнятися інші території - Запорізька область, Херсонська і так далі", - пояснив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог з метою утримання тимчасово захоплених територій намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, за яких умов Збройні сили України зможуть звільнити від російських військ Донецьк.

"Я думаю, що там, на мою думку, найменші перспективи наступу, бо там лінія оборони, яка будувалася вісім років. Ми не зрушили з цієї лінії і проривати цю лінію буде дуже важко... От якщо його оточити і взяти в облогу – так. Але для цього треба його обійти, він величезний", - пояснив Жданов.

Раніше ТСН.ua проаналізував перспективи подальшого контрнаступу ЗСУ і ситуацію на різних ділянках фронту.

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