Контрнаступ України: де і коли очікувати нових перемог ЗСУ (карта)

Успіхи Збройних сил України у звільненні від окупантів Харківської області породили очікування, що українська армія розвине контрнаступ на інших напрямках.

ТСН.ua проаналізував перспективи подальшого контрнаступу ЗСУ і ситуацію на різних ділянках фронту.

Лише за минулий тиждень українські військові визволили від загарбників площу в 3800 квадратних кілометрів. З-під окупації звільнено понад 150 тисяч місцевих жителів, повідомляє ТСН.

Натомість, агресор обстрілює Чернігівщину та Сумщину зі своєї території. На Донеччині тривають бої в напрямку Лимана, росіяни безуспішно контратакували українські позиції в районі Зайцевого, Бахмута. На півдні області в районі Авдіївки та Новогригорівки окупанти зазнали суттєвих втрат.

За даними Генштабу ЗСУ, за перші два тижні вересня було звільнено понад 300 населених пунктів. Зокрема, в ході масштабного наступу ЗСУ були звільнені міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічне, села в Дергачівській і Золочівській громадах. Також Сили оборони України зайшли на північ Донеччини і звільнили Святогірськ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив успіхи ЗСУ. За його словами, контрнаступ України ще тільки починається, проте українські сили вже домоглися "значного прогресу".

За його словами, наступ українців "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені внаслідок агресії Росії". Крім того, Блінкен наголосив - попри те, що "це лише перші дні" контрнаступу, українці вже досягли значного прогресу, "особливо на північному сході".

Проте експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що нинішній контрнаступ навряд чи покладе край війні.

"Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки", - прогнозують експерти ISW.

Херсон - нова мета ЗСУ

Українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету - повернути більшу частину окупованої Херсонщини до кінця року. Про це високопосадовці США та українські чиновники розповіли CNN.

За словами високопоставленого американського чиновника, США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати й ізолювати російські війська, які зараз дислокуються на захід від річки Дніпро.

За словами українських чиновників, мета полягає в тому, щоб захопити принаймні всю територію на північ чи захід від Дніпра, включно з не лише містом Херсон, а й Нову Каховку — місце розташування важливої ​​гідроелектростанції, а також початку Північнокримського каналу, який з приходом окупантів знову постачає воду до півострова.

Офіційні особи США визнають, що українська мета відбити Херсон до кінця 2022 року є амбітною, але можливою, якщо Україна продовжить прогрес у своїх поточних операціях. У США прогнозують, що нинішній український ривок триватиме до весни, а деякі атаки тепер мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.

Своєю чергою, очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк розповіла в ефірі "Єдиного марафону" про оперативну ситуацію на Херсонщині.

"Ми потісняємо ворога, і це їх дуже деморалізує, їхній стан внутрішній підірваний успіхом наших військ на Харківщині, вони обмінюються поміж собою новинами і тим, що вони відчувають на собі. Той вогневий вплив, вогневий контроль, який ми забезпечуємо майже над усією окупованою Херсонщиною... Перед тим, як розпочався контрнаступ, були підтягнуті дуже потужні резерви саме на Південний напрямок, той маневр, який був спланований Генеральним штабом - спрацював", - повідомила вона.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що ЗСУ на Херсонщині використовують не таку тактику, як у Харківській області.

"Це свідчить про універсальність наших Збройних сил. Ми ведемо контрнаступ двома різними способами, які кардинально відрізняються один від одного. На Харківському напрямку ми зробили високоманеврений наступ. На Херсонському напрямку ми, навпаки, комбінуємо дистанційну вогневу дію з піддавленням супротивника по всій лінії фронту. Фактично на Херсонщині ми почали отримувати той результат, який хотіли. Боєздатність частин російської армії на правому березі почала падати. Командири почали відводити своїх солдатів, бо якщо вони їх не відведуть сьогодні, то завтра вони втечуть. Вони відходять, вони закінчують пальне, боєприпаси, продовольство", - заявив Жданов.

Перспективи контрнаступу на Донбасі

Російські війська після так званого "перегрупування" на Харківщині втекли до окупованих районів Донбасу і зосередили зусилля на спробах їх утримати.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни "зосередили зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках".

"Російські окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Олег Жданов прогнозує, що для наступу на цьому напрямку ЗСУ доведеться сконцентрувати резерви.

"Зараз буде невеличка пауза. Ми повинні підтягнути тили, резерви, сформувати фронт і далі продовжувати стягувати резерви", - наголосив він.

Жданов пояснив, що ЗСУ своїм контрнаступом фактично ліквідували Слобожанський та Харківський напрямки. За його словами, "є як позитивні, так і негативні боки цього".

"Ми фактично ліквідували Слобожанський та Харківський напрямки. Ізюмського угруповання не існує, але ті війська, які відступили до Луганської та Донецької областей, збільшать щільність військ на цих напрямках. І для нас це буде уже більшою проблемою в плані прориву оборони та початку контрнаступальних дій. Тобто нам треба буде нарощувати більше сили для контрнаступу на ці напрямки. Коли ми підемо знову в контрнаступ, нам треба буде діяти поступово", - зазначив експерт.

Окупанти розповіли, звідки очікують удару

Член призначеної росіянами "адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що окупанти побоюються повторення в регіоні харківського сценарію.

"Повністю вся лінія розмежування в Запорізькій області - близько 140 км, - скрізь підтягнуто техніку та живу силу противника... Нагромадження сил йде просто колосальне", - розповів Рогов російським ЗМІ і додав, що такої кількості армії і озброєння в регіоні не спостерігалося від початку війни.

За його словами, російськими військовими помічено пересування важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, зокрема HIMАRS, також активно використовуються безпілотники, робилося кілька спроб розвідки боєм.

Рогов зазначив, що на Запорізькому напрямку триває підготовка до спроби наступу, а "сценарій використовується, як у Харківській області".

"А де завдаватиметься головний удар, це найскладніше", - наголосив він.

Своєю чергою, колишній "міністр оборони ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що ЗСУ незабаром завдадуть ударів по військах РФ на кількох напрямках.

"На всіх фронтах противник готується наступати і підтягує додаткові сили. Особисто я обережно припускаю ймовірним: основний удар на Запорізькому фронті, допоміжні – між Донецьком і Горлівкою, в районі Докучаєвська, на Бериславському напрямку Херсонського фронту, а також безпосередньо в районі Херсона. Терміни наступу мені невідомі, проте вважаю, що час на зміцнення позицій та перегрупування військ на загрозливі напрямки ЗСУ нашим військам навряд чи подарують", - прогнозує Гіркін.

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