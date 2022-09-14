Контрнаступление Украины: где и когда ждать новых побед ВСУ (карта)

Успехи Вооруженных сил Украины в освобождении от оккупантов Харьковской области породили ожидания, что украинская армия разовьет контрнаступление на других направлениях.

ТСН.ua проанализировал перспективы дальнейшего контрнаступления ВСУ и ситуацию на разных участках фронта.

Только за прошлую неделю украинские военные освободили от захватчиков площадь в 3800 квадратных километров. Из-под оккупации освобождены более 150 тысяч местных жителей, сообщает ТСН.

Агрессор обстреливает Черниговщину и Сумщину со своей территории. В Донецкой области продолжаются бои в направлении Лимана, россияне безуспешно контратаковали украинские позиции в районе Зайцево, Бахмута. На юге области в районе Авдеевки и Новогригорьевки оккупанты понесли существенные потери.

По данным Генштаба ВСУ, за первые две недели сентября было освобождено более 300 населенных пунктов. В частности, в ходе масштабного наступления ВСУ были освобождены города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск, поселки Великий Бурлук и Двуречное, села в Дергачевской и Золочевской общинах. Также Силы обороны Украины зашли на север Донецкой области и освободили Святогорск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил успехи ВСУ. По его словам, контрнаступление Украины еще только начинается, однако украинские силы уже добились "значительного прогресса".

По его словам, наступление украинцев "имеет одну четкую цель: вернуть земли, захваченные в результате агрессии России". Кроме того, Блинкен подчеркнул — несмотря на то, что "это только первые дни" контрнаступления, украинцы уже добились значительного прогресса, "особенно на северо-востоке".

Однако эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что нынешнее контрнаступление вряд ли положит конец войне.

"Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки", – прогнозируют эксперты ISW.

Херсон – новая цель ВСУ

Украинские войска достигают успехов на юге, имея амбициозную цель – вернуть большую часть оккупированной Херсонщины до конца года. Об этом высокопоставленные чиновники США и украинские чиновники рассказали CNN.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы добились определенного успеха в атаке на российские линии поставки с намерением отрезать и изолировать российские войска, которые сейчас дислоцируются к западу от реки Днепр.

По словам украинских чиновников, цель состоит в том, чтобы захватить по крайней мере всю территорию северо-западнее Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку — место расположения важной гидроэлектростанции, а также начала Северокрымского канала, который с приходом оккупантов снова поставляет воду на полуостров.

Официальные лица США признают, что украинская цель отбить Херсон до конца 2022 года амбициозна, но возможна, если Украина продолжит прогресс в своих текущих операциях. В США прогнозируют, что нынешний украинский рывок будет продолжаться до весны, а некоторые атаки теперь преследуют цель подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.

В свою очередь, глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Південь" Наталья Гуменюк рассказала в эфире "Единого марафона" об оперативной ситуации в Херсонской области.

"Мы потесняем врага и это их очень деморализует, их состояние внутреннее подорвано успехом наших войск на Харьковщине, они обмениваются между собой новостями и тем, что они чувствуют на себе. То огневое воздействие, огневой контроль, который мы обеспечиваем почти над всей оккупированной Херсонщиной... Перед тем, как началось контрнаступление, были подтянуты очень мощные резервы именно на Южное направление, тот маневр, который был спланирован Генеральным штабом — сработал", — сообщила она.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что ВСУ на Херсонщине используют не такую ​​тактику, как в Харьковской области.

"Это свидетельствует об универсальности наших Вооруженных Сил. Мы ведем контрнаступление двумя разными способами, которые кардинально отличаются друг от друга. На Харьковском направлении мы предприняли высокоманевренное наступление. На Херсонском направлении мы наоборот – комбинируем дистанционное огневое воздействие с подавлением противника по всей линии фронта. Фактически на Херсонщине мы начали получать тот результат, который хотели. Боеспособность частей российской армии на правом берегу начала падать., – заявил Жданов.

Перспективы контрнаступления на Донбассе

Российские войска после так называемой "перегруппировки" в Харьковской области сбежали в оккупированные районы Донбасса и сосредоточили усилия на попытках их удержать.

По данным Генштаба ВСУ, россияне "сосредоточили усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям".

"Российские оккупанты продолжают обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, пытаются принимать меры по перегруппировке своих войск на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Олег Жданов прогнозирует, что для наступления на этом направлении ВСУ придется сконцентрировать резервы.

"Сейчас будет небольшая пауза. Мы должны подтянуть тылы, резервы, сформировать фронт и дальше продолжать стягивать резервы", — подчеркнул он.

Жданов объяснил, что ВСУ своим контрнаступлением фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления. По его словам, "есть как положительные, так и отрицательные стороны этого".

"Мы фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления. Изюмской группировки не существует, но те войска, которые отступили в Луганскую и Донецкую области, увеличат плотность войск на этих направлениях. И для нас это будет уже большей проблемой в плане прорыва обороны и начала контрнаступательных действий. То есть нам нужно будет наращивать больше силы для контрнаступления на эти направления. Когда мы пойдем снова в контрнаступление, нам нужно будет действовать постепенно", — отметил эксперт.

Оккупанты рассказали, откуда ждут удара

Член назначенной россиянами "администрации Запорожской области" Владимир Рогов сообщил, что оккупанты опасаются повторения в регионе харьковского сценария.

"Полностью вся линия разграничения в Запорожской области — около 140 км, — везде подтянута техника и живая сила противника... Накопление сил идет просто колоссальное", — рассказал Рогов российским СМИ и добавил, что такого количества армии и вооружений в регионе не наблюдалось с начала войны.

По его словам, российскими военными замечены передвижения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе HIMАRS, также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем.

Рогов отметил, что на запорожском направлении идет подготовка к попытке наступления, а "сценарий используется как в Харьковской области".

"А где будет наноситься главный удар, это самое сложное", — подчеркнул он.

В свою очередь, бывший "министр обороны ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что ВСУ в скором времени нанесут удары по войскам РФ по нескольким направлениям.

"На всех фронтах противник готовится наступать и подтягивает дополнительные силы. Лично я осторожно предполагаю возможным: основной удар на Запорожском фронте, вспомогательные между Донецком и Горловской, в районе Докучаевска, на Бериславском направлении Херсонского фронта, а также непосредственно в районе Херсона. Сроки наступления мне не известны, однако считаю, что время на укрепление позиций и перегруппировку войск на угрожающие направления ВСУ нашим войскам вряд ли подарят", — прогнозирует Гиркин.

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