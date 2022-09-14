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"Чтобы Дуда и Моравецкий не замерзли": Лукашенко ошеломил видеороликом, где он на зиму рубит дрова

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"Чтобы Дуда и Моравецкий не замерзли": Лукашенко ошеломил видеороликом, где он на зиму рубит дрова

Фото: Скриншот

Белорусский диктатор Лукашенко перед зимой запасается дровами. Их он раскалывает своими руками.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко начал запасаться на зиму дровами. Их он рубит со словами "нужно дать Европе не замерзнуть".

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как рядом с Лукашенко стоит еще один человек, которого тот называет Семеновичем. Вместе они раскалывают топорами дрова. Откровенно говоря, в "битве" кто скорее нарубит дров победил "батька", достаточно умело работавший руками.

“Не дадим Семеныч замерзнуть Европе. Поможем нашим братьям. Может и они когда-нибудь нам помогут. Мы же центр Европы - хвастаемся этим. Хорошие дровишки. Но Европе сейчас не выбирать: елка или березка. Главное, чтобы было тепло. Нужно подумать, как дрова получат крестьяне, рабочие, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли. Может, одумаются”, — сказал Лукашенко.

Напомним, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

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