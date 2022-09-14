Украина присоединится к зоне роуминга ЕС

Украина присоединится к свободной зоне роуминга Евросоюза.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европарламенте, передает "Европейская правда".
Ожидается, что чиновник обсудит присоединение Украины к европейскому роумингу с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев.
"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", — цитирует главу Еврокомиссии издания.
Напомним, в апреле операторы мобильной связи с Украины и стран ЕС подписали совместное заявление, подтверждающее сотрудничество для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Украиной и Евросоюзом.
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