Украина присоединится к зоне роуминга ЕС

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европарламенте, передает "Европейская правда".

Ожидается, что чиновник обсудит присоединение Украины к европейскому роумингу с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев.

"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", — цитирует главу Еврокомиссии издания.

Напомним, в апреле операторы мобильной связи с Украины и стран ЕС подписали совместное заявление, подтверждающее сотрудничество для обеспечения доступного или бесплатного роуминга между Украиной и Евросоюзом.

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