Україна приєднається до зони роумінгу ЄС

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн під час щорічного звернення "Про становище Союзу" в Європарламенті, інформує "Європейська правда".

Очікується, що чиновниця обговорить приєднання України до європейського роумінгу з президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.

"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити", – цитує голову Єврокомісії видання.

Нагадаємо, у квітні оператори мобільного зв’язку з України та країн ЄС підписали спільну заяву, якою засвідчили співпрацю задля забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу між Україною та Євросоюзом.

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