Когда и при каких условиях начнется контрнаступление на Донбасс: ответ Жданова

После стремительного увольнения Харьковщины сейчас наступит пауза для формирования новой линии обороны Вооруженными силами Украины и стягивание резервов.

На сегодняшний день у нас есть прекрасная возможность закончить комбинированное контрнаступление на Херсонском направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Сейчас будет небольшая пауза. Мы должны подтянуть тылы, резервы, сформировать фронт и дальше продолжать стягивать резервы. Как только будет сформирована очередная волна резерва, которая будет способна провести аналогичную операцию, тогда наше командование решит, где и на каком направлении наступать", — подчеркнул он.

Жданов подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления.

"Есть как положительные, так и негативные стороны этого. Мы фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления. Изюмской группировки не существует, но те войска, которые отступили в Луганскую и Донецкую область, увеличат плотность войск на этих направлениях. И для нас это будет уже больше. проблемой в плане прорыва обороны и начала контрнаступательных действий. То есть нам нужно будет наращивать больше силы для контрнаступления на эти направления. Когда мы пойдем снова в контрнаступление, нам нужно будет действовать постепенно", — добавил эксперт.

Напомним, ранее Жданов рассказал, что элитные российские танкисты так убегали с поля боя, что потеряли "росгвардейцев".

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