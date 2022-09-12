Нынешнее украинское контрнаступление не завершит войну – ISW

С поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны.

Украинские войска нанесли серьезное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область во время контрнаступления.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

"Длительное обсуждение, а затем оглашение Киевом о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней", — отмечают аналитики.

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Вооруженные силы Украины использовали HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции.

Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW.

"Компания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки", – добавили эксперты.

Напомним, через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

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