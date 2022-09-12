Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW

З надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни.

Українські війська завдали серйозної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область під час контрнаступу.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

"Тривале обговорення, а потім оголошення Києвом про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відвернуло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів", - зазначають аналітики.

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Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.

Однак нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW.

"Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки", - додали експерти.

Нагадаємо, за тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету — повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.

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