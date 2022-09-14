Газ, вугілля і деревина: в Кабміні розповіли про підготовку до зими

На початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Крім того, існує домовленість із США про видлення 2 млрд. куб. газу. Також країна накопичує газ, вугілля і деревину та закуповує електрогенератори,

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це дасть нам змогу стабільно з точки зору забезпечення газом пройти опалювальний сезон", - сказав він.

За його словами, наразі Україна має 2,2 млн тонн вугілля - це найбільші запаси за останні роки.

"Ми до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн. Це максимальна спроможність складів України зберігати", - наголосив керівник уряду.

Крім того, запасаються і альтернативними видами палива. "Укрзалізниця" і Держлісагентству вдалося накопичити майже 1,5 млн кубів дров.

"До жовтня у нас має бути накопичено близько 7 мільйонів кубів дров. Для того, щоб ми могли в тих регіонах, де будуть розбиті об’єкти енергетичної інфраструктури, використовувати цей вже незвичний для цивілізованого світу вид енергоресурсів", - пояснив очільник Кабміну.

Прем''єр також повідомив, що Україна вживає заходи для захисту енергетичних підстанцій, закуповує електрогенератори - понад 1,5 тисяч одиниць. Також завозиться електроенергетичне обладнання, щоб забезпечити швидке відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.

Як повідомлялося, уряд подовжив термін дії ПСО, згідно з яким ціна на природний газ залишиться фіксованою - 7,96 грн/м³ - до 30 квітня 2023 року. Окрім цього, як наголосили у Кабміні, це рішення дозволить не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

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