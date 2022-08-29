Споживання газу в Україні взимку буде меншим на 40%

Міністерство енергетики прогнозує, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 зменшиться на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) порівняно з минулим – до 11,7 млрд куб. м.

Про це повідомив заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Зараз уряд шукає додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За умов різних сценаріїв така потреба становить близько 3–4,9 млрд куб. м", - зазначив він.

Железняк також повідомив, що Верховній Раді найближчим часом знову буде запропоновано проголосувати за скерування кредиту від Канади у розмірі майже $350 млн на закупівлю природного газу.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, температура в квартирах буде нижчою від норми на 4 градуси.

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