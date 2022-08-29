Через "Краківець" в обох напрямках припинили пропускати авто: що сталося

Станом на 12:30 вівторка, 29 серпня, у пункті пропуску "Краківець" не працює база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється у обох напрямках.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Пасажирів, які планують перетин кордону з Польщею, просять обирати інші пункти пропуску. Про відновлення пропускних операцій у "Краківці" буде повідомлено додатково.

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"Інформуємо, що станом на 12:30 у пункті пропуску "Краківець" не працює база даних Митної служби України. У зв’язку з цим оформлення та пропуск транспортних засобів не здійснюється у обох напрямках. Просимо усіх, хто планує перетин кордону з Польщею обирати інші пункти пропуску. Про відновлення пропускних операцій у "Краківці" буде проінформовано додатково на сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за добу з України виїхали понад 40 тисяч людей. Які сьогодні черги на кордонах.

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