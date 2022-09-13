Контрнаступ України тільки починається, а ЗСУ вже досягли значного прогресу - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України проти російських окупантів ще тільки починається, проте українські сили вже домоглися "значного прогресу".
Блінкен наголосив, що наступ ЗСУ "був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів необхідними засобами", однак "перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців".
Про це Блінкен заявив на пресконференції в Мехіко.
"Те, що вони (українці - ред.) зробили, було дуже методично сплановано", - заявив Блінкен.
За його словами, наступ українців "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії". Крім того, Блінкен наголосив - попри те, що "це лише перші дні" контрнаступу, українці вже досягли значного прогресу, "особливо на північному сході".
Держсекретар США припустив, що війна в Україні ще триватиме, адже Росія все ще має "дуже значні сили і озброєння", яке вона продовжує використовувати "без розбору" проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури.
"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів і тиск на Росію показали свою ефективність, тому це не припиниться до закінчення агресії РФ проти України.
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