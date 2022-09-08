Блінкен зустрівся із Зеленським та передав йому послання від Байдена

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни РФ - це другий візит американського дипломата Ентоні Блінкена до України.

Про це пише CNN.

Під час спілкування Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в галузі безпеки Україні, зазначивши, що "президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної, незалежної України".

За інформацією видання, Блінкен також оголосив, що адміністрація Байдена поінформувала Конгрес США про намір надати додаткові 2,2 мільярда доларів США у вигляді довгострокових інвестицій в межах зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та її сусідів, йдеться про союзників по НАТО, а також інших партнерів, які потенційно є під загрозою майбутньої російської агресії.

"Сполучені Штати надають безпекову допомогу разом із нашими союзниками та партнерами з понад 50 країн для підтримки оборони України. Спроможності, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб досягти найбільшої різниці на полі бою", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, до України прибув д ержавний секретар США Ентоні Блінкен з неоголошеним візитом.

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