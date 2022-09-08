Росіяни ракетою атакували Кривий Ріг: подробиці

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля". Наша ППО ворожу ракету збила", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, вдень 8 вересня під час оголошеної повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що Росія завдала ракетного удару по місту.

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