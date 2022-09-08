Росіяни ракетою атакували Кривий Ріг: подробиці

Російські окупанти у четвер, 8 вересня, намагались ракетою обстріляти Кривий Ріг.
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни атакували Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-земля". Наша ППО ворожу ракету збила", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, вдень 8 вересня під час оголошеної повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що Росія завдала ракетного удару по місту.
Читайте також:
- Росіяни місяцями утримують у катівнях мешканців Каховської громади: у міськраді зробили заяву
- Норвегія надала Україні протитанкові ракети Hellfire і прилади нічного бачення
- Все горить, постійні обстріли: окупант побідкався на "пекло" в Ізюмі та розповів про знищення бази росіян