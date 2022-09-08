Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Вдень 8 вересня під час оголошеної повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що Росія завдала ракетного удару по місту.

Зауважимо, о 15:53 на території Дніпропетровської області оголосили сигнал повітряної тривоги. Через 10 хв в обласному центрі пролунав потужний вибух.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях", - коротко написав Вілкул.

Наразі більше подробиць немає. Додамо, станом на 16:17 в області скасовано повітряну тривогу. Можна залишати бомбосховища.

Нагадаємо, у Генеральному штабі повідомили хороші новини з фронту. У Харківській області ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів, також деокупували від ворога селище Озерне на Донеччині. Загальна площа звільненої від окупантів території України складає 700 квадратних кілометрів. Контрнаступальна операція триває.

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

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