У Мелітополі партизани підірвали будинки трьох колаборантів: Федоров розповів, чиї саме

У тимчасово окупованому Мелітополі вдень 8 вересня пролунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що були підірвані будинки зрадників.

Після вибухів перелякані колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з окупантами, уже самі виходять на зв'язок з українською стороною і силовими структурами.

Про це в ефері спільного національного телемарфону розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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"Сьогодні вибухи пролунали за 3 адресами, де проживають зрадники. Один - це фейковий "директор" водоканалу Юрій Онищук. Він майже позбувся свого будинку. Але дім йому і не потрібен, бо йому в Мелітополі не раді", - сказав Федоров.

Такод вибух пролунав біля будівля місцевої квартальної, яка була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була залучена до організації так званого "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.

Раніше повідомляли, що 8 вересня у Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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