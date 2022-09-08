"Було гучно": в Мелітополі партизани підірвали дім колаборанта Онищука

Колаборант належить до п'ятірки найвідоміших, хто погодився на співпрацю з ворогом у Мелітополі.

Сьогодні, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

Про це інформує в телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Перший із топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука", - написав Федоров.

Повідомляється, що колаборант розікрав ЖЕКи під час передавання майна до КП "Житломасив" 2016 року, заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн зарплатні. Разом із поплічником Данильченком зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.

Як "депутат", брав участь в організації фейкової підвальної сесії колаборанта Балицького. А нині активно допомагає в організації псевдореферендуму.

Нагадаємо, в Мелітополі по вулиці Ломоносова пролунали потужні вибухи. За цією адресою в будівлі "Нової пошти" окупанти розмістили черговий штаб "Єдиної Росії", де займалися підготовкою до так званого "референдуму".

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