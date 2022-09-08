"Было громко": в Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта Онищука

Коллаборант входит в пятерку самых известных, кто согласился на сотрудничество с врагом в Мелитополе.

Сегодня, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

Об этом сообщает в Телеграмм городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", — написал Федоров.

Сообщается, что коллаборант разворовал ЖЭКи во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году, задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты. Вместе с приспешником Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.

Как "депутат" участвовал в организации фейковой подвальной сессии коллаборанта Балицкого. А сейчас активно помогает в организации псевдореферендума.

Напомним, в Мелитополе по улице Ломоносова прогремели мощные взрывы. По этому адресу в здании "Новой почты" оккупанты разместили очередной штаб "Единой России", где занимались подготовкой к так называемому "референдуму".

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