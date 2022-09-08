АЛЛО: яким вийшов iPhone 14

Вересневий івент відбувся у форматі онлайн-трансляції на каналі Apple. Після вступної промови Тім Кук розпочав презентацію головних новинок року:

Від версії mini в цьому поколінні Apple відмовилися, натомість представивши нову модель з приставкою «Plus». Апарат отримає такі характеристики, як у стандартного iPhone 14, а його особливістю стали збільшений екран і підвищена автономність.

Перші дві моделі оснащені процесором Apple A15 Bionic у тій версії, яка використовувалася в iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max – тобто із 5-ядерним GPU. Цей чип демонструє чудову продуктивність та енергоефективність. Він входить у п'ятірку найкращих, випереджаючи головних конкурентів від Dimensity 9000 Plus від MediaTek і Snapdragon 8 Plus Gen1.

Старші флагмани iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримали новітній чип Apple A16 Bionic, розроблений за 4-нанометровим техпроцесом із 16 млрд транзисторів. Він споживає на 20% менше енергії порівняно з A15 за тієї ж обчислювальної здатності, що дає приріст часу автономної роботи.

Що нового в iPhone 14 та iPhone 14 Plus

Максимальна яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт.

12-мегапіксельна ширококутна камера отримала новий сенсор, що вловлює на 49% більше світла, завдяки чому якість нічного знімання зросте на порядок.

Основна камера отримала оптичну стабілізацію зі зсувом матриці – у минулому поколінні цю технологію було реалізовано на старших моделях «Pro».

Поліпшено нейромережну технологію Deep Fusion, яка шляхом комбінування декількох фото дозволяє створювати надчіткі знімки. Функція працює непомітно для користувача, процес триває частки секунд. Результат – висока деталізація знімків навіть за сильного наближення.

Додана підтримка Photonic Engine – алгоритму, який вдвічі покращує якість нічних знімків, мінімізує шуми та інші артефакти, у тому числі й для фронтальної камери.

Розширена підтримка eSIM — iPhone 14 дозволить швидко перемикатися між операторами.

Новий режим стабілізації кадрів Action Mode полегшує роботу оператора в екстремальних умовах.

Супутниковий зв'язок та SOS-оповіщення – в екстреній ситуації дозволить передавати повідомлення службам порятунку.

Обидві моделі представлені в 5 кольорах: блакитному (Blue), рожевому (Purple), чорному (Midnight), білому (Starlight) та червоному (Product RED).

Поліпшення iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max

Одним із найяскравіших моментів стала демонстрація нового вирізу екрана, «динамічного острова». Dynamic Island — оригінальне рішення, за допомогою якого Apple вдалося красиво обіграти виріз в екрані, який прийшов на зміну «чубчика», практично перетворивши його на елемент інтерфейсу.

Новим кольором для обох моделей став темно-фіолетовий – на додаток до вже звичних золотого, срібного та чорного. Шикарний подарунок для тих, хто скучив за новими кольорами айфона.

Крім стандартних покращень, старші флагмани отримали:

екран з піковою яскравістю у 2000 ніт при використанні під прямим сонячним промінням;

новий співпроцесор для роботи з екраном у парі з «always on» дисплеєм дозволяють динамічно змінювати частоту оновлення дисплея з 1 Гц до 120 Гц;

оновлений чип Apple A16 Bionic, створений за 4-нанометровим техпроцесом;

основна камера з новим сенсором на 48 МП та 7-лінзовим об'єктивом, який використовуватиметься в режимі професійного знімання Apple ProRaw;

просунуту версію Always-On display, що маскує екранний виріз.

Усі смартфони працюють під керуванням iOS 16, який пропонує ще більше можливостей для кастомізації. Apple добре попрацювали над покращенням функції диктування, реалізували можливість приймання платежів Tap to Pay, впровадили інтерактивні тривимірні картки для 11 нових міст та переробили екран блокування з віджетами.

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