Норвегія надала Україні протитанкові ракети Hellfire і прилади нічного бачення

Норвегія надала Україні 160 керованих протитанкових ракет Hellfire, пускових засобів і блоків наведення до них, а також прилади нічного бачення.

Як йдеться у заяві на сайті оборонного відомства Норвегії, про це сьогодні заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.

"Ця зброя, яку просила Україна, стане корисною у її боротьбі з російськими загарбницькими силами. Ракета легка в керуванні, і може бути застосована як проти наземних, так і проти морських цілей", - наголосив Грам.

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Наразі ці ракети відправлені в Україну з Норвегії. Також норвезькими інструкторами було підготовлено український персонал до використання ракет Hellfire.

Крім того, Норвегія передала Україні прилади нічного бачення. Йдеться як про окуляри нічного бачення, так і про біноклі.

Довідка: Ракета AGM-114 Hellfire — американська керована протитанкова ракета класу "повітря — земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами.

Фото: AFP

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів подробиці про нову допомогу Україні на суму 675 мільйонів доларів.

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