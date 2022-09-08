Норвегия предоставила Украине противотанковые ракеты Hellfire и приборы ночного видения

Норвегия предоставила Украине 160 управляемых противотанковых ракет Hellfire, пусковых средств и блоков наведения к ним, а также приборы ночного видения.

Как говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства Норвегии, об этом сегодня заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое проходит в Германии.

"Это оружие, которое просила Украина, станет полезным в его борьбе с российскими захватническими силами. Ракета легка в управлении, и может быть применена как против наземных, так и против морских целей", — подчеркнул Грамм.

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В настоящее время эти ракеты отправлены в Украину из Норвегии. Также норвежскими инструкторами был подготовлен украинский персонал для использования ракет Hellfire.

Кроме того, Норвегия передала Украине приборы ночного видения. Речь идет как об очках ночного видения, так и о биноклях.

Справка: Ракета AGM-114 Hellfire — американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух — земля", запускаемая из закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами.

Фото: AFP

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал подробности о новой помощи Украине на сумму 675 миллионов долларов.

Американская военная помощь успешно доставляется в Украину

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