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Українські морпіхи "денацифікували" взводний пункт рашистів на Херсонщині: відео

Українські морпіхи "денацифікували" взводний пункт рашистів на Херсонщині: відео

Дата публікації
Перегляди
1696
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Українські морпіхи "денацифікували" взводний пункт рашистів на Херсонщині: відео

скриншот з відео

Після удару мінометників морської піхоти окупанти втекли зі своїх позицій.

Українські захисники знищили взводний опорний пункт російських військових на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Нещодавно наші мінометники "денацифікували" взводний опорний пункт рашистів на Херсонщині. Під вогнем 120мм калібру морських піхотинців російські окупанти "замєдлілі темп наступлєнія" та залишили свої позиції", - йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1696
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