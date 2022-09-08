У Генштабі озвучили площу звільнених від окупантів територій України

За тиждень українським захисникам вдалося звільнити два десятки населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На сьогодні загальна площа повернутих територій України, які тимчасово захопила Росія – 700 квадратних кілометрів.

У Генштабі зазначили, що на Харківському напрямку від початку тижня ЗСУ, разом з нацгвардійцями та іншими силовими структурами ведуть активні дії і вклинились у глибину противника до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. Під час ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових у Харківській області.

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