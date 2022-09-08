58-річний Ніколас Кейдж втретє став батьком

Голлівудський оскароносний актор Ніколас Кейдж став батьком втретє.

Так, молода обраниця 58-річного зірки, його п'ята дружина Ріко Шибату, народила чоловікові дівчинку. Цю інформацію підтвердив представник пари виданню People.

Донечка знаменитостей з'явилася на світ в одній з лікарень Лос-Анджелеса вчора, 7 вересня. Батьки дали дівчинці ім'я Августа Франческа Коппола.

Як зазначив представник актора, і мама, і дитина почуваються добре.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибату / Фото: Associated Press

"Ніколас і Ріко раді повідомити про народження доньки. Мама та донька почуваються добре", - зазначив представник.

До слова, Ніколас Кейдж уже має 16-річного сина Кал-Ела та 31-річного сина Вестона від попередніх стосунків. Для дівчини, яка на 30 років молодша за коханого і на 4 роки молодша за його старшого сина, це первісток.

Зауважимо, про роман зірки з японською акторкою стало відомо рік тому. А в лютому минулого року пара побралася. Весільна церемонія минула в Лас-Вегасі. Після укладання шлюбу дівчина взяла прізвище коханого. У січні цього року пара підтвердила, що готується до народження дитини.

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