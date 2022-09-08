58-летний Николас Кейдж в третий раз стал отцом

Голливудский оскароносный актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз.

Молодая избранница 58-летней звезды, его пятая жена Рико Шибат родила мужу девочку. Эту информацию подтвердил представитель пары People.

Дочь знаменитостей появилась на свет в одной из больниц Лос-Анджелеса вчера, 7 сентября. Родители дали девочке имя Августа Франческа Коппола

Как отметил представитель актера, и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Николас Кейдж и Рико Шибату / Фото: Associated Press

"Николас и Рико рады сообщить о рождении дочери. Мама и дочь чувствуют себя хорошо", — отметил представитель.

К слову, Николас Кейдж уже имеет 16-летнего Кал-Эла и 31-летнего Вестона от предыдущих отношений. Для девушки, которая на 30 лет младше любимого и на 4 года младше его старшего сына, это первенец.

Заметим, о романе звезды с японской актрисой стало известно год назад. А в феврале прошлого года пара обручилась. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. После бракосочетания девушка взяла фамилию любимого. В январе этого года пара подтвердила, что готовится к рождению ребенка.

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